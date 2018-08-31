В Псковской области заработал консервный завод
Плюсский консервный завод заработал в Псковской области.
Завод расположен в районном центре — рабочем посёлке Плюсса и занимается переработкой плодоовощной продукции и производством натуральных соков, нектаров и компотов. В час на заводе выпускается 2 тыс бутылок различных напитков. Продукция поставляется в магазины Псковского областного союза потребительских обществ по всему региону.
На производстве задействовано 15 человек, в планах инвестора — увеличить число рабочих мест до 30.
Общий объем инвестиций составил около 110 млн рублей.
В ближайшее время здесь планируется открыть цех по переработке молока мощностью 5 тонн в смену.
Для открытия производства предприниматель привлек собственные средства, в том числе с поддержкой Псковского облпотребсоюза.
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- Сергей Котенко
- 31.08.201811:30
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