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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Псковской области заработал консервный завод

  •  © media.informpskov.ru

Плюсский консервный завод заработал в Псковской области.

Завод расположен в районном центре — рабочем посёлке Плюсса и занимается переработкой плодоовощной продукции и производством натуральных соков, нектаров и компотов. В час на заводе выпускается 2 тыс бутылок различных напитков. Продукция поставляется в магазины Псковского областного союза потребительских обществ по всему региону.

На производстве задействовано 15 человек, в планах инвестора — увеличить число рабочих мест до 30.

Общий объем инвестиций составил около 110 млн рублей.

  •  © media.informpskov.ru

В ближайшее время здесь планируется открыть цех по переработке молока мощностью 5 тонн в смену.

Для открытия производства предприниматель привлек собственные средства, в том числе с поддержкой Псковского облпотребсоюза.

  •  © media.informpskov.ru

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http://www.pskov.ru/novosti/31.08.18/99580

сельское хозяйство , Псковская область , малый и средний бизнес
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