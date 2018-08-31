Курганхиммаш разработал автоклавную установку для авиакосмической отрасли.

В оборонной промышленности РФ, а именно в авиационной промышленности отсутствовал отечественный производитель автоклавных комплексов для полимеризации композитных материалов. У иностранных производителей была возможность дистанционного управления поставленным оборудованием. При возникновении конфликтных ситуаций поставщик оборудования мог заблокировать программу управления технологическим процессом, тем самым остановив процесс автоклавного формования (изготовление фюзеляжей самолетов, закрылок, рулей высоты, корпусов ракет, вертолетных лопастей).

В рамках государственной программы по импортозамещению, специалистами компании «Курганхиммаш», с нуля был разработан и реализован проект автоклавных установок для полимеризации изделий из композитных материалов.



Автоклавная установка для полимеризации изделий из композитов.

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На основании экспертизы, проведенной Торгово-промышленной палатой РФ, компания «Курганхиммаш» получила сертификат Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о признании производства автоклавов для полимеризации композитных материалов отечественным и не имеющим аналогов в Российской Федерации.

В первую очередь, композитные материалы широко применяются в авиационной и оборонной промышленности. Их уникальные свойства, такие как высокая прочность, жесткость, радиопрозрачность и в то же время меньший вес по сравнению с традиционными материалами и сплавами, востребованы при производстве деталей обшивки самолетов, закрылок, рулей высоты. Их активно применяют в ракетостроении, вертолетостроении, кораблестроении, а так же при производстве космических аппаратов и спутников. В гражданской сфере композитные материалы широко применяются в автомобильной промышленности, а так же при производстве катеров, лодок и многих других отраслях.

На текущий день изготовлена и успешно запущена в работу автоклавная установка для одного из отечественных производителей космических спутников и аппаратов, который ранее приобретал аналогичное оборудование у европейских компаний.

Автоклав, созданный компанией «Курганхиммаш», оборудован быстродействующим байонетным затвором — уникальной разработкой инженеров предприятия в содружестве с ведущим российским проектным институтом. Конструкция затвора с точки зрения технологичности и безопасности превосходит аналоги импортного производства. Внутри установлены нагревательные элементы, крыльчатка и электродвигатель, выпущенные по спецзаказу для этого изделия, которые обеспечивают создание равномерного теплового поля внутри автоклава.

Конструктив и материалы автоклава подобраны с учетом предотвращения больших потерь тепла во время процесса реакции.

Установка оборудована запорно-регулирующей арматурой, системой охлаждения, вакуумным и воздушным ресиверами. Управление автоклавом и процессами внутри него полностью автоматизированы.

Пульт управления крышкой позволяет управлять байонетным затвором дистанционно, не прикладывая усилий. Само открытие и закрытие происходит в автоматическом режиме при помощи пневмоцилиндров. Байонетный затвор оснащен улавливающим устройством, которое принуждает к двухступенчатому открытию затвора. Первая ступень открытия допускает безопасный выход потенциально имеющегося остаточного давления из автоклава через конструктивно предусмотренный зазор, в то время как сама крышка еще находится в затворе.

Человеческий фактор максимально учтен в алгоритмах программного обеспечения — безопасность персонала, невозможность случайного вмешательства, регистрация любого возможного сбоя, резервирование и хранение данных. Все это очень важно для оборонной промышленности.

Программное обеспечение установки написано с учетом сложных технологических процессов внутри автоклава, где очень важно регистрировать и управлять малейшими изменениями температуры и давления. Одна из важных особенностей — все процессы логируются посекундно.

График и показания выводятся на дисплее шкафа управления в режиме реального времени с возможностью масштабирования, а также сохраняются в пользовательских форматах — Excel, PDF. Для внесения изменений в уже запущенный процесс используется принцип «двух рук» — оператор или технолог в одиночку не сможет случайно внести корректировки.

5 сентября 2017 г. на ООО «Курганхиммаш» успешно прошли презентация и пробные пусковые испытания автоклавной установки для авиакосмической отрасли, на которой присутствовали представители трёх знаменитых авиационных КБ, лидеров оборонной промышленности, генеральный директор и руководители завода «Курганхиммаш».