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Детские сады и школы

В Ямальском селе открылась новая школа

  •  © правительство.янао.рф

Новая школа на 800 мест открылась в с.Гыда Тазовского района — самом северном селе Ямала. Учреждению присвоили имя первой учительницы Натальи Ивановны Яптунай, работавшей в прежнем здании школы-интерната. Учреждение состоит из двух корпусов общей площадью более 9,2 тыс. м2. Помимо стандартных классов и учительских помещений в учебном корпусе есть столовая, медицинский блок, мастерские по обработке дерева и металла, кабинет кройки и шитья, кабинет кулинарии, лингафонный кабинет, читальный и актовый залы, музей и кинопроекционная.

  •  © правительство.янао.рф
  •  © правительство.янао.рф
  •  © правительство.янао.рф

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http://правительство.янао.рф/news/lenta/education/detail/133218/

Ямал, ЯНАО, Тазовский район, новая школа
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