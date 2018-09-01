В Ямальском селе открылась новая школа

Новая школа на 800 мест открылась в с.Гыда Тазовского района — самом северном селе Ямала. Учреждению присвоили имя первой учительницы Натальи Ивановны Яптунай, работавшей в прежнем здании школы-интерната. Учреждение состоит из двух корпусов общей площадью более 9,2 тыс. м2. Помимо стандартных классов и учительских помещений в учебном корпусе есть столовая, медицинский блок, мастерские по обработке дерева и металла, кабинет кройки и шитья, кабинет кулинарии, лингафонный кабинет, читальный и актовый залы, музей и кинопроекционная.