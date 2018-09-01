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Детские сады и школы

В Югре открылся новый образовательный центр

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1 сентября свои двери впервые открыл образовательный центр в с. Алтай Кондинского района. Здание позволяет одновременно вместить 50 школьников, 25 дошколят, а поскольку село Алтай является труднодоступной территорией, в образовательном комплексе предусмотрен интернат на 18 человек. Обучаться здесь безвыездно могут дети из соседней деревни Кама.

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Югра, ХМАО, Кондинский район, новая школа
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