В Югре открылся новый образовательный центр
1 сентября свои двери впервые открыл образовательный центр в с. Алтай Кондинского района. Здание позволяет одновременно вместить 50 школьников, 25 дошколят, а поскольку село Алтай является труднодоступной территорией, в образовательном комплексе предусмотрен интернат на 18 человек. Обучаться здесь безвыездно могут дети из соседней деревни Кама.
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