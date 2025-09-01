Урай © zs.lukoil.ru

В новом учебном году первых югорских учеников приняли три новых учебных заведения: школа № 4 в Урае, которая просторная и функциональная; школа в посёлке Белый Яр Сургутского района исторически значимый объект; образовательно-культурный комплекс в деревне Хулимсунт Березовского района, где удалось реализовать интерактивные технологии и креативный дизайн.

В Урае построена современная общеобразовательная школа на 900 учащихся.

В здании общей площадью более 24 тысяч квадратных метров 30 учебных классов, бассейн с подогревом, два спортивных зала, помещение для занятий танцами и актовый зал на 540 мест, издательский центр и центр детских инициатив, библиотека, музей, столовая и медицинский блок. На прилегающей территории оборудованы баскетбольная, волейбольная, футбольная площадки, установлены уличные тренажёры. Школа оснащена системой контроля с удаленным доступом, выделены помещения для группы продленного дня. Проект реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа.

Новая школа в с.Белый Яр Сургутского района.

Особенностью школы стал мобильный технопарк , где дети будут изучать основы программирования, конструирования и 3D-моделирования, а также заниматься проектной деятельностью. В составе технопарка работает планетарий, в котором школьники смогут погрузиться в изучение космоса через просмотр научно-познавательных фильмов.

Образовательно-культурный комплекс в поселении Хулимсунт Берёзовского района.

Первоначально учреждение планировали сдать в 2016 году, но сроки неоднократно сдвигались, превращая объект в долгострой. Сейчас же все работы завершены, и школа приняла в своих стенах более 200 ребят. Здесь будут функционировать не только учебные классы, но и школа искусств. Оборудованы кабинеты по специальностям струнных инструментов, аккордеона, фортепиано, сольфеджио и изобразительных искусств.

Помимо открытия новых заведений, 9 окружных школ серьёзно обновили:

— капитально отремонтированы здания в Югорске, Нижневартовске, Мегионе, Березовском районе, по две школы в Нягани и Нижневартовском районе;

— в посёлке Красноленинский также оборудовали спортивную зону местной школы, которая была капитально отремонтирована в 2024 году.