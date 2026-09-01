Новая школа открылась в югорском Когалыме
1 сентября 2026 года открылась школа на 900 учащихся в Когалыме. В школе сформировано 26 классов. Порядка 800 детей готово сесть за парты. Школа рассчитана на 900 мест и будет работать в одну смену, что позволит ребятам заниматься в комфортных условиях. Площадь четырёхэтажного здания превышает 20 тысяч квадратных метров. Школа оборудована универсальной безбарьерной средой — пандусы и специальные лифты делают её доступной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Внутреннее оснащение и спортивная инфраструктура соответствуют самым современным стандартам. Благоустроена и прилегающая территория: футбольное поле, беговые дорожки с полосами препятствий, площадки для волейбола и баскетбола, гимнастический городок и зоны для отдыха.
Четвёртая школа Когалыма, открытие которой состоялось 1 сентября, получила имя выдающегося нефтяника и учёного Валерия Исааковича Грайфера. Инициатива присвоить учебному заведению имя легендарного деятеля, внёсшего большой вклад в становление города, исходила от депутатов местной Думы и получила поддержку родителей будущих первоклассников. Особое внимание уделено кадровому вопросу. Штатным расписанием предусмотрено более 40 преподавателей из разных городов страны. Большинство педагогов уже подтвердили готовность приступить к работе с нового учебного года, учителя начальных классов утверждены. Открытие школы в Когалыме — важное событие в образовательной среде Югры.
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