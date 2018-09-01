В Иркутской области открылись новые школы

1 сентября 2018 года после реконструкции открылась школа № 19 в Иркутске, свои двери открыли школы в посёлке Молодёжный и в селе Горячий Ключ Иркутского района, в микрорайоне Китой Ангарска.

Школа № 19 в Иркутске стала подарком для всех жителей Академгородка к юбилею микрорайона, которому в этом году исполняется 55 лет. В соответствии с проектом, новое трехэтажное здание состоит из четырех учебных, спортивного и административного блоков. Здесь расположились учебные классы, специализированные кабинеты основной и старшей школы, библиотека с читальным залом на 170 мест, актовый зал на 388 мест, специальный зал для проведения форумов на 169 мест, медицинские кабинеты, бассейн, многофункциональный спортзал, пищеблок, столовая на 425 мест и административные помещения. Кроме этого, здание оборудовали пассажирскими лифтами, в том числе для маломобильных учеников.

Напомню, что из-за аварийного состояния фундамента с 1 января 2016 года, по решению мэра Иркутска, для безопасности детей, здание школы № 19 было закрыто. В ноябре 2016 года старое здание демонтировали и сразу же приступилик возведению нового здания.

Школа в микрорайоне Китой в г. Ангарске. Новая трёхэтажная школа на 725 мест общей площадью 17 тысяч кв. метров в микрорайоне Китой обошлась городсому, областному и федеральному бюджетам в 725 млн рублей.

Новая школа в с.Горячий ключ на 154 места строилась с августа 2017 года. Стоимость работ — 261,7 миллиона рублей. Здание (5,4 тысячи кв.м.) состоит из двух учебных блоков в два и три этажа, и спортзала. Проектом предусмотрены лифт, столовая, актовый зал на 95 мест, медицинский блок, благоустройство двора — игровая площадка, футбольное поле, беговые дорожки.

Новая школа в п. Молодёжный. Прообразом школы в п. Молодёжном на 1275 мест стало здание учебного заведения в иркутском микрорайоне «Эволюция», которую открыли в прошлом году . Но у новой школы есть своя изюминка. Застройщик, ГК «Восток Центр», предложил оформить ее в космической тематике, включив в перечень стандартного оборудования интерактивный купол и телескопы. Наружные стены отделаны фасадными панелями и панно с аэрографическими рисунками, среди которых ракета-носитель «Ангара-А5».