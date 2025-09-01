© www.ogirk.ru

Движение на путепроводе через железнодорожные пути открыли в поселке Мегет Ангарского городского округа. Его реконструировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Стоимость работ составила 524,6 млн рублей. Путепровод связывает две части посёлка Мегет, а также ведёт в другие населенные пункты – Зуй, Ударник, Задорожье. Его открытие позволит улучшить транспортную доступность территории, ускорить выезд жителей в другие населенные пункты. Также именно здесь будет проходить маршрут школьного автобуса. Протяжённость путепровода составляет 111,5 метра, ширина – 13 метров, сделаны две полосы движения, тротуары и освещение. Во время капитального ремонта полностью демонтировали старое сооружение, установили новые железобетонные опоры и пролетную конструкцию. Затем провели работы по укладке слоев дорожного полотна, включая гидроизоляцию и выравнивающий слой асфальта, установили барьерные ограждения и перила, сделали автомобильные подходы к путепроводу общей длиной около 200 метров и благоустройство прилегающей территории.

Путепровод был закрыт в 2017 году по решению комиссии РЖД после обнаружения повреждений одной из опор. Изначальные планы провести ремонт без остановки движения были отвергнуты из-за угрозы обрушения. Первоначальный проект предполагал использование старых железобетонных балок. Однако при детальном обследовании выяснилось, что несущие конструкции пришли в полную негодность. Проект кардинально переработали: приняли решение о полном демонтаже старой конструкции и строительстве новой с металлическим пролётным строением.