В новосибирском аэропорту Толмачёво началось строительство фабрики бортового питания. В нее будет интегрирован действующий цех ООО «Толмачёво Кейтеринг».

Новый цех бортового питания займёт площадь более 5 тысяч квадратных метров, будет оснащён современным высокотехнологичным оборудованием и станет крупнейшим за Уралом предприятием, предоставляющим услуги авиационного кейтеринга. Проектная мощность фабрики составит 16 тысяч рационов питания в сутки, количество рабочих мест — 350. В новую фабрику бортового питания будет интегрировано действующее производство ООО «Толмачево Кейтеринг».

Проект реализуется в рамках сотрудничества аэропортового холдинга ООО «Новапорт» и ведущего мирового производителя и оператора в сфере бортового питания LSG Sky Chefs. Объём инвестиций составит порядка 600 миллионов рублей.