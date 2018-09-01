В п. Мурино Ленинградской области открылись две новых школы вместе на 1875 мест
В новой школе Западного Мурино - Муринский центр образования № 2 будут обучаться 1 175 человек. Уже сейчас в открывшейся школе имеется 7 первых классов.
Профильные кабинеты образовательного учреждения оснащены современным оборудованием. Школьники будут работать в обучающей медицинской лаборатории, кабинете робототехники, издательском центре со студией дизайна, школьной телестудии.
Организована также работа кабинета психолога с зоной психологической разгрузки.
Школьный актовый зал вмещает 705 человек, У школы есть библиотека с медиацентром и читальным залом, мастерские по обработке дерева и металла, а также помещения кулинарии и домоводства. Для занятий физической культурой и спортом — три спортивных зала, в том числе зал для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Образовательное учреждение построено по программе «Социальные объекты в обмен на налоги»,
В Восточном Мурино открылась школа на 700 мест — Муринский центр образования № 3.
В школе есть 2 спортивных зала, актовый зал с костюмерной и гримеркой.
Школа имеет все необходимое для приема детей с ОВЗ: пандусы, два лифта, специально оборудованные санузлы и комнаты личной гигиены.
Также в школе есть медицинский кабинет с процедурной, прививочной и стоматологический кабинет.
На прилегающей территории есть детские площадки, площадка для прыжков, бега, малого тенниса, бадминтона, поле для мини-футбола.
Все учебные кабинеты начальной, основной и средней школы оборудованы интерактивными комплексами, включающими в себя компьютеры, проекторы и интерактивные доски.
Преподавание иностранного языка будет проходить в четырех кабинетах, укомплектованных современным лингафонным оборудованием.