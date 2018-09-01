В Томске открыты две школы на 2200 мест



школа "Перспектива" с уникальной лабораторией биотехнологи

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1 сентября в Томске открыты новые школы по адресу ул. Никитина, 6 и ул. Береговая, 6.

Благодаря открытию новых учреждений с 1 сентября число ученических мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличилось на 2 200 мест. Было создано по 1 100 новых мест в каждом корпусе.

Кроме мебели и оборудования, которыми школы оснащены в рамках строительства, каждое учреждение получило по 75 миллионов рублей на приобретение дополнительных технических средств обучения, учебных пособий, учебников и литературы.

За парты в школе «Перспектива» сядут 180 первоклассников и 820 школьников со 2 по 9 класс. Кроме того, здесь будут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов — 50 человек. В 10-е профильные классы набирали учащихся по трём направлениям: естественно — научное; технологическое; гуманитарное.

Для классов естественно-научного профиля оборудована лаборатория биотехнологии и аналитической химии, которая оснащена современным оборудованием. Это и демонстрационный микроскоп, и цифровая видеокамера для работы с оптическими приборами, и центрифуга для микропробирок, и оборудование для выделения ДНК и многое другое.

Для учащихся технологического профиля в школе оборудован кабинет электротехники и робототехники. Для его работы приобретены интерактивный программно-аппаратный комплекс, 3D принтеры профессионального качества, конструкторы для сборки техники и робототехнические наборы.