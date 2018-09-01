В Красносельском районе Санкт-Петербурга открылись школа на 1375 учащихся и детский сад на 220 мест

На территории Красносельского района в жилом квартале «Солнечный город» открыли вторую площадку средней общеобразовательной школы № 385 и детский сад № 94 .

Четырехэтажный современный корпус школы общей площадью более 31 тыс. кв. метров оснащён актовым залом на 600 мест с эстрадой и помещениями для артистов, просторной столовой, медицинским кабинетом, библиотекой с мультимедийным кабинетом.

Для младших школьников предусмотрены кабинеты групп продленного дня, комнаты для кружков, компьютерный класс. Для старших ребят будут работать также производственные мастерские и классы для творчества.

Спортивная зона включает в себя помещения для занятий физкультурой с двумя бассейнами (25×11 метров и 10×6 метров), двумя спортзалами и залом хореографии. На дорожках у бассейна и в раздевалках выполнены полы с подогревом.

В здании выполнены все необходимые мероприятия по созданию комфортной среды для людей с ограниченными возможностями. Работают два лифта. На входе в здание установлен пандус. Бассейны оборудованы подъемниками для людей с ограниченными возможностями. На каждом этаже предусмотрены санузлы, оснащенные переговорным устройством.

Территория школы благоустроена: оборудованы площадки для проведения мероприятий, футбольное поле, две спортивные площадки для игры в баскетбол и волейбол, 3 прямые беговые дорожки длиной 100 метров, 3 круговые беговые дорожки, дорожки для разбега с прыжковой ямой, полосы препятствий, 6 площадок для игр и отдыха школьников.

Рядом со школой был также открыт детский сад № 94 на 220 мест,

В дошкольном образовательном учреждении 12 групп, которые оборудованы мебелью с учетом росто-возрастных особенностей детей, современным интерактивным оборудованием.

Для проведения оздоровительной работы с детьми в учреждении имеются спортивный и музыкальный залы, бассейн, два универсальных кружковых помещения, оборудованная спортивная площадка для занятий детей на улице.

На территории учреждения 11 прогулочных площадок. На игровых площадках установлены песочницы, качели, скамейки, теневые навесы-беседки.