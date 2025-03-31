Открылась новая школа для 1650 учеников в Санкт-Петербурге

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Четырехэтажное здание рассчитано на 66 классов — это 1650 учеников. Помимо учебных классов здесь разместились мастерские, в том числе по обработке тканей, кулинарии и домоводству, а также большая библиотека площадью почти 1 тыс. м2 с фондом открытого хранения. Кроме того, в школе есть актовый зал с эстрадой, артистические помещения, кабинет музыки и пения, кладовые для музыкальных инструментов, оборудования и реквизита.

Для занятий спортом оборудованы три физкультурных зала и два современных бассейна. А во дворе разместились футбольное поле, комбинированная площадка для игры в баскетбол или волейбол, беговые дорожки, а также площадки для отдыха и игр на свежем воздухе.

© s4.ezgif.com

© s4.ezgif.com

© s4.ezgif.com

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