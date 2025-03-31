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termometrix 31 марта 2025, 17:48 60 Детские сады и школы

Открылась новая школа для 1650 учеников в Санкт-Петербурге

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 © s4.ezgif.com

Четырехэтажное здание рассчитано на 66 классов — это 1650 учеников. Помимо учебных классов здесь разместились мастерские, в том числе по обработке тканей, кулинарии и домоводству, а также большая библиотека площадью почти 1 тыс. м2 с фондом открытого хранения. Кроме того, в школе есть актовый зал с эстрадой, артистические помещения, кабинет музыки и пения, кладовые для музыкальных инструментов, оборудования и реквизита.

Для занятий спортом оборудованы три физкультурных зала и два современных бассейна. А во дворе разместились футбольное поле, комбинированная площадка для игры в баскетбол или волейбол, беговые дорожки, а также площадки для отдыха и игр на свежем воздухе.

 © s4.ezgif.com

 © s4.ezgif.com

 © s4.ezgif.com

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Источник: setlgroup.ru

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новая школа, Санкт-Петербург
  • Tevton Tevton
    31.03.2521:45:32

    Кому всё же интересно где же в С-Пб открылась такая чудо-школа, по секрету расскажу.

    На Советском проспекте в Невском районе открылась новая школа на 1650 детей. По данным Setl Group, она станет второй площадкой действующей школы № 566 Невского района.

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