Новую школу открыли в Липецкой области

1 сентября в Задонске открыли новую школу с двумя бассейнами. На строительство и оснащение было потрачено 688 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Школьники будут учиться в комфортных классах, рассчитанных на 800 человек.

Все классы новой школы оборудованы ростовой мебелью, системой раздвижных досок, аудиосистемами, компьютерами, интерактивными досками, документ-камерами, планшетами. Помимо кабинетов и двух бассейнов в здании имеются два спортивных зала, компьютерные классы, актовый зал, большая столовая. Также на территории школы обустроены баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены три подъёмника для перемещения по территории школы и один — для погружения в бассейн, лифт, инвалидные коляски, раздевалки и санитарные узлы с устройствами вызова помощника.