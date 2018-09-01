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Детские сады и школы

Новую школу открыли в Липецкой области

  •  © lipetsktime.ru

1 сентября в Задонске открыли новую школу с двумя бассейнами. На строительство и оснащение было потрачено 688 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Школьники будут учиться в комфортных классах, рассчитанных на 800 человек.

Все классы новой школы оборудованы ростовой мебелью, системой раздвижных досок, аудиосистемами, компьютерами, интерактивными досками, документ-камерами, планшетами. Помимо кабинетов и двух бассейнов в здании имеются два спортивных зала, компьютерные классы, актовый зал, большая столовая. Также на территории школы обустроены баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены три подъёмника для перемещения по территории школы и один — для погружения в бассейн, лифт, инвалидные коляски, раздевалки и санитарные узлы с устройствами вызова помощника.

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http://lipetsktime.ru/news/obrazovanie/novuyu_shkolu_otkryli_v_zadonske/

Липецкая область, новая школа
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