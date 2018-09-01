В Курске открыли новую школу на 1000 мест

Учебное заведение отвечает всем современным стандартам, и, в соответствии с концепцией цифровой школы, оснащена самыми передовыми средствами обучения и воспитания, учебное заведение станет не только местом обучения и духовно-нравственного развития юных курян, но и социальным, физкультурно-спортивным центром нового микрорайона.

Здесь будут работать три спортивных зала, бассейн, библиотека с читальным залом, актовый зал с кинозалом, столовая на 300 мест, медицинская комната, стоматологический кабинет, спортивная площадка с тренажерами и минифутбольным полем, зал хореографии.

Учебный процесс обеспечат цифровые лаборатории, мобильные компьютерные и лингафонные классы, профильный инженерно-технологический класс, лаборатория 3 D моделирования.

Кроме того, здесь предусмотрено все необходимое для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. На строительство и закупку оборудования в общей сложности израсходовано более 900 млн рублей.