На Михайловский ГОК поступили два 12-кубовых экскаватора

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На Михайловский ГОК им. А.В. Варичева в Курской области поступили два новых карьерных гусеничных экскаватора с ковшом вместимостью 12 кубических метров (ЭКГ-12) отечественного производства («ИЗ «КАРТЭКС»). Один из них уже приступил к работе на погрузочно-складском пункте нового дробильно-конвейерного комплекса. Монтаж второго экскаватора планируется завершить в феврале.

ЭКГ-12 способен отгружать более 300 тысяч кубометров горной массы (или около 18 локомотивных составов) в смену. Горняки отмечают весомые преимущества новой техники: применение современных инженерных решений, маневренность и надежность.

«Экскаватор оснащен информационно-диагностической системой, которая обеспечивает интеллектуальную проверку состояния узлов и систем техники, — отметил главный энергетик рудоуправления МГОКа Олег Чичерин. — Встроенные электронные датчики отображают на мониторе в кабине параметры работы экскаватора: скорость, температуру и другие показатели. Это помогает машинисту оперативно и детально контролировать производственный процесс и позволяет существенно сократить время и затраты на техническое обслуживание».

Бесперебойную работу экскаватора обеспечивают семь основных электродвигателей: два отвечают за подъём ковша, два — за поворот машины вокруг оси, два — за ход и один — напорный. На машине установлена современная система управления приводами — низковольтное комплектное устройство (НКУ), действующее по системе транзисторный преобразователь — двигатель переменного тока. Применение НКУ обеспечивает защиту оборудования от перегрузок и повышает его надежность, позволяет экономить электроэнергию и значительно упрощает эксплуатацию оборудования. Эргономичная кабина машиниста имеет хороший обзор, оснащена системами кондиционирования, шумоподавления и очистки воздуха.

Новые экскаваторы пополнили технический парк Михайловского ГОКа в рамках инвестиционной программы компании «Металлоинвест» по развитию горнотранспортного комплекса.

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