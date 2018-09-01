В Чебоксарах открылся Чувашский кадетский корпус для подготовки специалистов ВКС

Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального корпуса имени А. В. Кочетова для подготовки специалистов Воздушно-космических сил (ВКС) открылся в субботу в Чебоксарах, сообщила пресс-служба администрации главы республики.

«Чувашский кадетский корпус ПФО будет готовить специалистов для Воздушно-космических сил Российской Федерации. На обучение принимаются школьники с 5 класса. В этом году в Чувашском кадетском корпусе приступят к занятиям 400 кадет, приехавших на учебу со всей страны», — отмечается в сообщении. При открывшемся в субботу кадетском корпусе будет построен ледовый дворец. «В этом году в бюджете республики на его строительство заложено 60 млн рублей. Министерство спорта подтвердило, что в следующем году предусмотрено 180 млн рублей. Этот современный каток будет доступен и для кадетов, и для горожан», — цитирует его пресс-служба.

По данным администрации главы Чувашии, в целом на строительство крытого ледового катка будет направлено до 300 млн рублей из средств федерального и республиканского бюджетов. В дальнейшем на его базе планируется также создать региональный центр по хоккею.

Чувашский кадетский корпус ПФО создан на базе республиканской кадетской школы им. Героя Советского Союза А. В. Кочетова. В 2017 году он был включен в проект «КаДетство», который реализуется в Приволжском федеральном округе (ПФО) с 2013 года. Для оказания помощи за Чувашским кадетским корпусом Минобороны России закреплены филиал Военного учебно-научного центра ВКС РФ — Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (Сызрань), две войсковые части.