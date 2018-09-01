В Воронеже открыли новую школу на 1224 места

Школа имеет индивидуальную планировку, в ней создана безбарьерная образовательная среда.

Новую школу построили в микрорайоне Шилово почти за 1 миллиард рублей.

Для занятий школьников приобретено современное оборудование: интерактивные комплекты, автоматизированные рабочие места учителя, цифровые лаборатории, видеоконференцсвязь, комплект робототехнического оборудования, оборудование для фотостудии, спортивные тренажеры, мебель, наглядные пособия.

Для занятий спортом оборудованы два спортивных зала, многофункциональная спортивная площадка, современный стадион, предназначенный для различных видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, теннис.