Первый в России завод по глубокой переработке амаранта открылся в Воронежской области

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15 ноября состоялась официальная церемония запуска первой линии первого в России завода по глубокой переработке амаранта, который реализует в особой экономической зоне «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области компания «Русская олива» (входит в холдинг «Амарант-Агро»).

Научно-производственный холдинг «АмарантАгро» обеспечивает полный производственный цикл от поля до готовой продукции. Специалисты компании на протяжении многих лет исследуют пищевые и лечебно-профилактические свойства продуктов из амаранта, занимаются селекцией, возделыванием и переработкой этой перспективной сельскохозяйственной культуры, разработкой и внедрением технологий получения продуктов для функционального питания. Переработку зерна холдинг производит по собственной запатентованной технологии.

Инвестиции холдинга в первую очередь строительства завода составили 1,525 млрд рублей.

Она будет перерабатывать 6 тысяч тонн зерна амаранта в год.

Создано 149 рабочих мест.

С вводом в апреле 2025 года следующей очереди завода годовой объем переработки увеличится до 12 тысяч тонн, а количество рабочих мест возрастет до 185.

Весь ассортимент продукции вырабатывается из собственного сырья, которое «АмарантАгро» выращивает на полях в Волгоградской и Кемеровской областях. В арсенале компании — семена собственной селекции, имеющие соответствующие патенты. Семенной фонд производится на полях Воронежской области.

Важно отметить, что компания реализует программу импортозамещения. Более 90% производственного оборудования и техники на новом заводе изготовлено в России, в том числе на предприятиях Воронежской области.

Инвестиционный проект предусматривает поэтапный запуск к 2030 году 10 производственных линий мощностью по 18 тысяч тонн с общим объемом переработки 180 тысяч тонн зерна амаранта в год.

Амарант в древности был едой восточных славян, а также рос и в Воронежской области — ступку с остатками семян амаранта нашли в Костёнках.

«Это самый первый в мире завод по глубокой переработки амаранта — других просто нет. Делаем муку, крупу, изготавливаем амарантовые батончики, гранола, хлебцы. Сейчас у нас на выходе 7 БАДов на основе амаранта — суперпродукты получатся. Корма для домашних животных на основе жмыха амаранта», — сказал Олег Шарыкин.

Амарант, он же щирица — однолетнее травянистое растение с широкими листьями и густыми соцветиями. Поскольку его питательный состав очень похож на злаковые, его часто добавляют в зерновые культуры, хотя ботанически это неправильно.

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© mcx.gov.ru

© mcx.gov.ru

© mcx.gov.ru

© mcx.gov.ru

© mcx.gov.ru

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