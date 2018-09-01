В Новой Москве открылась школа для одарённых детей «Летово»

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В Новой Москве начала работу школа-пансион для способных и мотивированных детей «Летово». В ней будут обучаться 200 учеников 7-9 классов, постепенно количество школьников будет увеличиваться.

На строительство школы было потрачено 80 миллионов долларов, общие инвестиции в проект, включая стипендиальный фонд, созданный меценатом школы, владельцем «Русагро» Вадимом Мошковичем, составили 200 миллионов долларов.

Все преподаватели «Летово» работали в лучших российских школах, среди них — составители методических пособий для учителей и заданий для российских олимпиад и ЕГЭ.

На территории школы расположен кампус для учеников, дома для педагогов и их семей, сосновый лес и река. В кампусе дети могут заниматься в классах, спортивных залах, лабораториях, творческих мастерских, актовом зале, библиотеке и олимпийском бассейне.

https://letovo.ru/