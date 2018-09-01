Центр образования № 6 «Перспектива» открыли в Белгороде

Центр образования № 6 «Перспектива» общей площадью 10 385,64 м² рассчитан на 500 мест. Здание Центра образования построено таким образом, что его этажность чередуется: от первого до третьего. В школе 30 кабинетов, актовый зал на 246 мест, пушкинский центр, большой и малый спортивные залы, бассейн, столярная и слесарная мастерские, медкабинеты, столовая на 250 человек и пищеблок. Спортивный зал и бассейн выделены в отдельный блок и имеют раздевалки с душевыми.

Школа строилась с учётом доступности маломобильных групп, поэтому в ней расширены дверные проёмы, есть пандусы и предусмотрены отдельные раздевалки и санузлы для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

На территории школы оборудованы площадки для занятий кроссфитом, есть футбольное поле с беговой дорожкой по периметру и баскетбольная площадка, площадка для изучения правил дорожного движения. На территории есть скамейки.