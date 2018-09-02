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Космонавтика

РКС. Унификация продукции: запущен в серию новый комплекс приема информации ДЗЗ

  •  © niitp.ru

Комплекс приема информации (КПИ-5) разработан и изготовлен НИИ точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг «Российские космические системы») по заказу Госкорпорации «Роскосмос» для получения данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с космических аппаратов типа «Ресурс-П», «Канопус», «Метеор» и других.

Комплекс предназначен для приема информации ДЗЗ во всей верхней полусфере Земли с космических аппаратов с высотой орбиты от 300 км и выше.

«В процессе разработки и изготовления комплекса НИИ ТП полностью прошел и отладил весь цикл подготовки и оснащения производства, логистику и кооперацию, — заявил заместитель главного конструктора АО „НИИ ТП“ Владимир Ромашкин. — Уже завершены заводские испытания первого и начато производство второго серийного образца КПИ-5».

В сфере ДЗЗ сохраняются неоднородные технологии приема и обработки данных. Это связано с тем, что они создавались под конкретные космические аппараты. Сейчас в рамках Единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ) создается единая наземная инфраструктура, предназначенная для обеспечения приема и обработки информации всей группировки космических аппаратов ДЗЗ.

Новый комплекс приема, КПИ-5, призван унифицировать предложения НИИ ТП в линейке продукции для приема и обработки информации. Опираясь на более чем полувековой опыт разработки аппаратуры для космической отрасли, инженеры НИИ ТП при проектировании комплекса заложили в конструкцию принцип модульности и возможность совершенствования технических характеристик и эргономики. Это достигается оснащением КПИ-5 дополнительными программно-аппаратными средствами и установкой программных компонентов для работы с вновь вводимыми спутниками ДЗЗ — «Ресурс-ПМ», «Обзор-Р» и «Кондор-ФКА».

Новый комплекс обеспечивает демодуляцию, декодирование, восстановление кадровой структуры изображения, регистрацию и хранение принимаемой информации, формирование и выдачу информационного потока в комплексы первичной обработки данных ДЗЗ. КПИ-5 также обеспечивает автоматический и автоматизированный режимы приема информации, при этом оператор может управлять и контролировать его работу дистанционно с удаленного рабочего места.

С минимальными доработками комплекс может быть использован в качестве элемента командно-измерительной системы, а также для приема телеметрической информации при выведении космического аппарата на орбиту

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  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    02.09.1801:20:09

    когда же они эту группировку ДЗЗ «достроят»? а то как яндекс-карты не откроешь так все время ну или почти все время фото годичной давности …

    #1066003
    • Нет аватара alex_uns
      02.09.1801:59:51

      Спутники ДЗЗ достаточно тяжелые — около 2 тонн. Их можно запускать с Плесецка, например ракетой Союз-2.1б. И там уже есть стол для Ангары. Можно и с Байконура на Союз-2.1б, еще больше будет полезная нагрузка у ракеты, но что-то Байконур затих. Да и вопрос — сколько у нас этих ракет? А еще спутники ДЗЗ все время развиваются и модернизируются…например каналы связи со спутниками ДЗЗ (https://sdelanounas.ru/blogs/110382/…) …возможно что спутники модернизируются и в сторону увеличения массы тоже.

      Но скорее всего группировка будет достроена только после постройки стартовых столов для Ангары на Восточном и еще одного в Плесецке, ну и постройки новых ракет.

      Когда Яндекс-карты меняются — это долгожданный праздник   

      А что там имеется на яндекс-карте?   

      Отредактировано: alex_uns~04:00 02.09.18
      #1066006
      • Нет аватара NeoGeography
        02.09.1810:13:53

        Спутники ДЗЗ достаточно тяжелые — около 2 тонн.
        Даже наши «Канопусы» — меньше 500 кг. Аналогичные им по возможностям «Давы» компании «Плэнет» весят 3 с лишним килограмма каждый.

        #1066032
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