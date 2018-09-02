РКС. Унификация продукции: запущен в серию новый комплекс приема информации ДЗЗ

Комплекс приема информации (КПИ-5) разработан и изготовлен НИИ точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг «Российские космические системы») по заказу Госкорпорации «Роскосмос» для получения данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с космических аппаратов типа «Ресурс-П», «Канопус», «Метеор» и других.

Комплекс предназначен для приема информации ДЗЗ во всей верхней полусфере Земли с космических аппаратов с высотой орбиты от 300 км и выше.

«В процессе разработки и изготовления комплекса НИИ ТП полностью прошел и отладил весь цикл подготовки и оснащения производства, логистику и кооперацию, — заявил заместитель главного конструктора АО „НИИ ТП“ Владимир Ромашкин. — Уже завершены заводские испытания первого и начато производство второго серийного образца КПИ-5».

В сфере ДЗЗ сохраняются неоднородные технологии приема и обработки данных. Это связано с тем, что они создавались под конкретные космические аппараты. Сейчас в рамках Единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ) создается единая наземная инфраструктура, предназначенная для обеспечения приема и обработки информации всей группировки космических аппаратов ДЗЗ.

Новый комплекс приема, КПИ-5, призван унифицировать предложения НИИ ТП в линейке продукции для приема и обработки информации. Опираясь на более чем полувековой опыт разработки аппаратуры для космической отрасли, инженеры НИИ ТП при проектировании комплекса заложили в конструкцию принцип модульности и возможность совершенствования технических характеристик и эргономики. Это достигается оснащением КПИ-5 дополнительными программно-аппаратными средствами и установкой программных компонентов для работы с вновь вводимыми спутниками ДЗЗ — «Ресурс-ПМ», «Обзор-Р» и «Кондор-ФКА».

Новый комплекс обеспечивает демодуляцию, декодирование, восстановление кадровой структуры изображения, регистрацию и хранение принимаемой информации, формирование и выдачу информационного потока в комплексы первичной обработки данных ДЗЗ. КПИ-5 также обеспечивает автоматический и автоматизированный режимы приема информации, при этом оператор может управлять и контролировать его работу дистанционно с удаленного рабочего места.

С минимальными доработками комплекс может быть использован в качестве элемента командно-измерительной системы, а также для приема телеметрической информации при выведении космического аппарата на орбиту