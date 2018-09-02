«Роспан» провел рекордную операцию по гидроразрыву пласта

АО «Роспан Интернешнл», дочернее общество НК «Роснефть», провело рекордную операцию гидроразрыва пласта (ГРП) — с применением пульсационной закачки — за 10,5 часов было подано 550 тонн проппанта, эквивалентных 1000 тонн по традиционной технологии. Операция была проведена на Восточно-Уренгойском лицензионном участке в рамках программы большеобъемных ГРП по технологии создания высокопроводящих трещин.

Для выполнения операции было привлечено дополнительное насосное и ёмкостное оборудование, разработана специальная рецептура жидкости — носителя, сохраняющая её свойства при длительной закачке. Применение подобной технологии позволяет увеличить протяженность создаваемой трещины на 8-10% и повысить прирост продуктивности скважины на 15-18%.

Предыдущий рекорд большеобъемного ГРП для газоконденсатного месторождения был установлен в «Роспане» в мае 2018 года, когда в скважину было закачано 495 тонн проппанта, что эквивалентно 900 тоннам по традиционной технологии.

В рамках реализации проекта «Роспан» продолжается активная фаза строительства ключевых производственных объектов инфраструктуры. На установке комплексной подготовки газа и конденсата Восточно-Уренгойского лицензионного участка завершен монтаж основного технологического оборудования, в том числе печей огневого подогрева, продолжаются работы по монтажу технологических трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, устройству теплоизоляции на резервуарах. На дожимной компрессорной станции продолжается обвязка технологического оборудования. На железнодорожном терминале на станции Коротчаево ведется монтаж шаровых резервуаров, устройство технологических эстакад.

При выходе на проектную мощность годовая добыча газа составит более 19 млрд куб м, добыча газового конденсата и нефти — порядка 5 млн т в год. «Роспан» в ближайшие годы будет обеспечивать Компании основной прирост добычи газа.