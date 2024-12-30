«Газпром нефть» на Игнялинском месторождении запустила шесть эксплуатационных скважин

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Об этом в интервью сообщил Владимир Крупеников, генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» — одного из крупных предприятий, ведущих добычу в криолитозоне в Западной и Восточной Сибири.

«На сегодняшний день мы пробурили на Игнялинском участке шесть скважин. С учетом мерзлоты все они оснащены системами термозащиты. Как и на других проектах, в Восточной Сибири мы применяем компактные мобильные и блочно-модульные решения для сокращения воздействия на криолитозону», — сказал он.

«Газпром нефть» приступила к развитию Чонского кластера — крупнейшей неразрабатываемой группы участков в Восточной Сибири с геологическими запасами свыше 1,7 млрд тонн нефти и 500 млрд куб метров газа. Реализация проекта обеспечит долгосрочные поставки углеводородов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Чонский кластер включает в себя Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский участки на границе Иркутской области и Якутии. Активы находятся рядом с нефтепроводом «Восточная Сибирь — Тихий океан» и газопроводом «Сила Сибири».

Крупеников заметил, что если в Западной Сибири мерзлота может достигать 300 метров, то в Восточной промерзание грунта может превышать 1 000 метров. Пройти такие толщи малогабаритными буровыми установками невозможно также из-за характерных для региона скалистых пород. Поэтому в Якутии при обустройстве термостабилизаторов используют тяжелую буровую технику.

Нефтяные оторочки Чаяндинского месторождения

Глава «Газпромнефть-Заполярья» напомнил, что в сентябре 2022 года компания запустила основные объекты разработки нефтяных оторочек Чаяндинского месторождения «Газпрома» на основании долгосрочного рискового операторского договора.

«За время проекта по добыче из нефтяных оторочек мы изучили геологические особенности региона, научились работать в условиях многолетнемерзлых грунтов Восточной Сибири», — констатировал он.

По его словам, главные вызовы проекта были связаны с геологическим особенностями строения нефтяных оторочек.

«Но мы подобрали ключи к ним, а сегодня полученные в Якутии опыт и экспертизу успешно применяем в ЯНАО. Например, на Песцовом месторождении мы ведем добычу из сверхтонких оторочек высотой всего 4 метра при том, что средняя высота аналогичных залежей по отрасли составляет около 15», — добавил он.

По его словам, сейчас на нефтяные оторочки в Оренбургской области, Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе приходится большая часть добычи предприятия.

Компания также разрабатывает ачимовские залежи, которые долгое время оставались нетронутыми из-за того, что отличаются аномально высоким пластовым давлением, низкой проницаемостью и значительной глубиной залегания.

«Сегодня у нас есть и технологии и понимание того, что традиционные ресурсы истощаются естественным образом, и компенсировать это мы можем за счет добычи из более сложных геологических структур с использованием новых решений», — сказал он и добавил, что инфраструктура участка 3А Уренгойского месторождения сможет ежегодно готовить и поставлять до 5 млрд кубометров газа и 1,5 млн тонн конденсата.«Газпром нефть» создаст модель прогнозирования изменения вечной мерзлоты до 2050 года«Одним из направлений работы нашего центра в Тюмени является создание цифровых моделей прогнозирования изменения мерзлоты. Горизонт прогнозирования — до 2050 года. Нам важно понимать, как будут меняться свойства грунтов, на которых мы строим сегодня. Мы разрабатываем адаптивные модели, которые на основе математических алгоритмов и больших данных помогут прогнозировать какие-либо изменения мерзлоты. Все это позволит обеспечить надежность имеющихся объектов, а также заложить нужные решения в будущие проекты», — отметил он.

По его словам, компания планирует строить прогнозы на основании своих данных геотехнического мониторинга и дополнительных изысканий, а также на информации из открытых источников и спутниковых снимков, которые проходят обработку в специальных программах.

Крупеников рассказал, что более 70% углеводородов России сосредоточено в зоне многолетнемерзлых грунтов. Они сформировались около 11 тысяч лет назад во времена последнего ледникового периода.

«Неизменная отрицательная температура этих пород — основное условие для устойчивости грунтов Крайнего Севера, на которых стоят города, дома, дороги и, конечно, нефтегазовые объекты», — отметил он.

О работе центра изучения вечной мерзлоты

В этом году «Газпром нефть» создала центр обустройства и эксплуатации месторождений в криолитозоне. Он объединил опыт и экспертизу предприятий компании, которые работают в регионах с многолетнемерзлыми грунтами.

«Мы консолидировали лучшие практики, чтобы работать еще более эффективно и безопасно. Это касается и нормативно-методической и инженерной части, решений в проектировании и изучении грунтов», — сказал глава «Газпромнефть-Заполярья».

Он добавил, что команда центра — это геологи, геокриологи, инженеры-проектировщики и другие специалисты — занимается мониторингом рынка, организацией научно-исследовательских работ, поиском и испытанием новых технологий, конструкций и материалов.

«Сегодня в индустрии появляются все новые системы инженерной защиты и датчики контроля северных грунтов. Важно узнавать о таких решениях. Тестировать и внедрять на наших месторождениях», — объяснил он задачи центра.

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