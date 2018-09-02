Очередной Сухой Суперджет 100 передан авиакомпании Аэрофлот

31 августа очередной Sukhoi Superjet 100 был поставлен авиакомпании Аэрофлот.

Данный борт имеет регистрационный номер RA-89110 и заводской 95161. Первый полет самолет совершил 13.04.2018.

Полученный борт стал 48 бортом типа SSJ-100 в парке Аэрофлота. Всего Аэрофлотом заказано 50 самолетов типа SSJ-100, оставшиеся борта так же уже произведены и будут поставлены в течение этого года.

перелет

2 сентября борт приступил к эксплуатации и уже выполнил рейсы в Тюмень и Саратов.

Еще два борта предназначенные для поставки в Аэрофлот (RA-89115 и RA-89116) находятся в Жуковском и проходят подготовку к поставке. Таким образом договор на поставку 50 SSJ будет выполнен в полном объеме уже в скором времени