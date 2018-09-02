В Хабаровском крае открылись лицей и новая школа

Лицей «Звездный» в Хабаровске на 800 мест

Учебное заведение удалось построить в рекордные сроки — всего за один год. На данный момент оно считается лучшим на Дальнем Востоке в своем сегменте.

Четырехэтажное учебное заведение, состоящее из пяти корпусов, одно из самых современных в городе — компьютерная сеть, телевидение, лаборатории, спортзал и стадион с дорожками профессионального уровня, электрическая подстанция. В числе профилирующих предметов, гранит которых будут усиленно грызть юные «космонавты», — физика, химия, математика, биология, астрономия, иностранные языки. В приоритете будут занятия робототехникой и изучение основ космической связи — с последним будущим ученикам школы помогут шефы из ФГУП «Космическая связь». В трудовых кабинетах установлено самое передовое техническое оборудование, включая токарные станки последнего поколения с ЧПУ.

http://www.khab-open.ru/n...osmicheskoe-puteshestvie/

В поселке Галичный Комсомольского района Хабаровского края открылась новая школа с детским садом.

Школа рассчитана на 80 учеников, в распоряжении которых будут кабинеты для точных и гуманитарных дисциплин, домоводства, кулинарии, труда, конференц-зал, лаборатории и компьютерный класс, а также столовая. В учебных кабинетах установлены автоматизированные рабочие места для педагогов, а также интерактивные доски.

Детсад имеет помещения для двух групп на 20 человек с отдельными игровыми и спальнями. Также в дошкольном учреждении имеется медицинский кабинет, залы для музыкальных и спортивных занятий.

https://www.hab.kp.ru/online/news/3221018/