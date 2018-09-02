Новый корпус открыли в Ливенской гимназии в Орловской области

В городе Ливны Орловской области прошло открытие нового корпуса Ливенской гимназии. Новый корпус в три этажа рассчитан на 332 ученика, что позволит осуществлять учебный процесс в одну смену. Во внеурочное время в Ливенской гимназии продолжат работать секции, клубы и кружки по интересам.

Строительство здания стартовало в сентябре 2017 года с закладки капсулы времени с посланием к потомкам. Площадь нового корпуса составила почти 4 тыс. кв. м, в нем разместили кабинеты химии, физики, биологии, а также столовую и конференц-зал.

В Ливенской гимназии обучаются 860 детей. Она была открыта в 1949 году и является ведущим учебным учреждением общего образования в Ливнах. Гимназия стала одной из первых получивших грант президента РФ.