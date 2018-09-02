Добавить статью
Детские сады и школы

Новый корпус открыли в Ливенской гимназии в Орловской области

  •  © iz.ru

В городе Ливны Орловской области прошло открытие нового корпуса Ливенской гимназии. Новый корпус в три этажа рассчитан на 332 ученика, что позволит осуществлять учебный процесс в одну смену. Во внеурочное время в Ливенской гимназии продолжат работать секции, клубы и кружки по интересам.

Строительство здания стартовало в сентябре 2017 года с закладки капсулы времени с посланием к потомкам. Площадь нового корпуса составила почти 4 тыс. кв. м, в нем разместили кабинеты химии, физики, биологии, а также столовую и конференц-зал.

В Ливенской гимназии обучаются 860 детей. Она была открыта в 1949 году и является ведущим учебным учреждением общего образования в Ливнах. Гимназия стала одной из первых получивших грант президента РФ.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://iz.ru/783972/2018-08-31/novyi-korpus-otkryli-v-livenskoi-gimnazii-v-orlovskoi-oblasti

Орловская область, новая школа
  • Нет аватара Иван Кутузов
    02.09.1818:55:41

    А что там делает флаг Белоруссии?

    #1066139
    • Нет аватара tumanova
      02.09.1821:30:47

      Директор гимназии Любовь Селищева слова особой благодарности выразила в адрес белорусской компании ОАО «Стройтрест № 4», которая качественно и в строго установленные сроки выполнила все строительные работы. Первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Фёдор Римашевский в ответном слове вторил руководителю нашего региона, что такие объекты важны не только сами по себе, но и являются своеобразным мостом, служащим укреплению дружеских связей двух стран и регионов.

      Официальную часть мероприятия сменили творческие выступления гимназистов. Красочным и патриотичным акцентом стали марш церемониальной группы барабанщиц в сопровождение оркестра АО «ГМС Ливгидромаш», церемония развертывания флагов России и Беларуссии.

      #1066165
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,