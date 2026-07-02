В Шаблыкинском районе Орловской области запущен семенной комплекс
Торжественное открытие нового предприятия ООО «Курсар», роизводительностью 20 тысяч тонн семян в год, состоялось первого июля в рамках Аграрной недели Орловской области в поселке Шаблыкино. В строительство комплекса инвестировано более полумиллиарда рублей.
Основной вид деятельности предприятия — выращивание сельскохозяйственных культур с целью получения семенного материала для собственных и коммерческих целей.
В числе возделываемых культур — озимая пшеница, яровая пшеница, горох, соя и яровой рапс. Дополнительно для соблюдения севооборта на предприятии могут возделываться гречиха, подсолнечник и кукуруза.
Генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов отметил, что открывшийся в Шаблыкино семенной комплекс — уже третий на территории Орловской области.
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