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1 день назад 1363
artal Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Шаблыкинском районе Орловской области запущен семенной комплекс

© orel-region.ru

Торжественное открытие нового предприятия ООО «Курсар», роизводительностью 20 тысяч тонн семян в год, состоялось первого июля в рамках Аграрной недели Орловской области в поселке Шаблыкино. В строительство комплекса инвестировано более полумиллиарда рублей.

Основной вид деятельности предприятия — выращивание сельскохозяйственных культур с целью получения семенного материала для собственных и коммерческих целей.

В числе возделываемых культур — озимая пшеница, яровая пшеница, горох, соя и яровой рапс. Дополнительно для соблюдения севооборта на предприятии могут возделываться гречиха, подсолнечник и кукуруза.

Генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов отметил, что открывшийся в Шаблыкино семенной комплекс — уже третий на территории Орловской области.

© orel-region.ru

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Источник: orel-region.ru

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