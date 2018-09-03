Испытаны уникальные силовые модули для транзита электроэнергии из России в Финляндию

Федеральная сетевая энергокомпания успешно испытала инновационный силовой модуль, разработанный научно-техническим центром ФСК ЕЭС (НТЦ ФСК ЕЭС). Новое оборудование будет внедрено на крупнейшем энергообъекте России — на подстанции 400 кВ «Выборгская» мощностью 4778 МВА.

Подстанция входит Выборгский преобразовательный комплекс, который играет ключевую роль во взаимосвязи и энерготранзите между Россией и Финляндией. Комплекс состоит из четырех блоков комплектных выпрямительно-преобразовательных устройств (КВПУ) по 365 МВт каждый. Благодаря таким мощностям объем передаваемой электроэнергии в соседнее государство достигает свыше 5 млрд кВт·ч в год.

Новый силовой модуль сетевой компании надежнее и энергоэффективнее своих аналогов, что позволит повысить качество и ээфективность транзита электроэнергии в целом. Энергоэффективность нового оборудования достигается за счет снижения расхода электроэнергии на охлаждение, кроме этого, его использование позволит уменьшить объем сервисного обслуживания и увеличить интервалы между ремонтами