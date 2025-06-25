«Сибэнергомаш — БКЗ» отгрузил оборудование на Ближний ВостокСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В рамках реконструкции осевых двухступенчатых дымососов ДОД-28,5-IГМ завод-изготовитель осуществил отгрузку элементов тягодутьевого оборудования для ООО «Трейд Альянс» с целью последующей поставки на ТЭС «Нассирия» в Ираке.
Для масштабного ремонта дымососов были изготовлены новые ходовые части, рабочие колёса, всасывающие карманы, направляющие аппараты и корпусные узлы.
ТЭС «Нассирия» — теплоэлектростанция в Ираке, которая играет ключевую роль в энергетической системе страны, снабжая электричеством город Багдад. Поставки оборудования на ТЭС осуществляются с конца 1970-х годов. Всего на станцию было поставлено 6 машин ДОД-28,5-IГМ.
Осевые двухступенчатые дымососы типа ДОД предназначены для отсасывания дымовых газов из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью 640 — 2650 т/ч для энергоблоков мощностью 200, 300, 500 и 800 МВт при остаточной запыленности дымовых газов не более 0,5 г/м³. Максимально допустимая температура перемещаемых дымовых газов на входе в дымососы +200°С.
— Отгрузка в Ирак подтверждает востребованность оборудования Барнаульского котельного завода не только в России и странах СНГ, но и на Ближнем Востоке. «Сибэнергомаш — БКЗ» открыт к сотрудничеству и готов предложить современные технические решения как для отечественного энергетического комплекса, так и для стран ближнего и дальнего зарубежья, — комментирует Александр Каменев генеральный директор «Сибэнергомаш — БКЗ».
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