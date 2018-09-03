Две новых школы открылись в Мордовии

В Саранске — новая школа № 10 на 550 мест

В школе 27 кабинетов, спортивный зал, мастерские, студия хореографии, студия живописи, информационный центр, актовый зал на 270 мест, столовая на 240 мест.

В школе есть бассейн — 4 дорожки по 25 м.

В новом учебном году в школе будут обучаться 316 человек, это 13 классов. Причем в школу пошли 72 первокласника.

https://izvmor.ru/novosti...ylas-solnechnaya-shkola-/





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В Рузаевке — новая школа № 12 на 800 мест.

Современный учебный комплекс разместился на площади 3,3 гектара

Блок начальной школы отличается от основного цветовым оформлением. Малышам определили нежный зеленый оттенок, а среднему и старшему звеньям — приятную оранжевую расцветку. Первоклашки будут размещены на первом этаже. Здесь для младшекласников расположены две спальни, 3 игровых, компьютерный класс и свой выход на детскую площадку.

В школе — 43 кабинета, актовый зал на 286 мест, спортзал, столовая на 400 мест. Библиотека площадью 293,6 кв.м. и читальный зал на 48 мест, кабинет музыки и просторный зал хореографии. Также есть цифровые лаборатории физики, химии, биологии, географии.

В школе будут работать две мастерские для проведения уроков технологии, школьная телестудия, кабинет робототехники, лаборатории 3D-моделирования и многое другое.

Созданы все условия для детей-инвалидов: лифт, специализированные кабинеты. Есть медицинский блок со стоматологическим кабинетом.

Педагогический коллектив — 32 человека. Средний возраст учителей — 32 года.

Большое внимание уделено спортивным объектам — замечательный спортзал, несколько уличных площадок. Это поле с искусственным покрытием для футбола, баскетбола, волейбола, беговые дорожки со специальным покрытием, зона с тренажерами и зона для отдыха.

На территории школы даже отведено место для огорода.

Стоимость объекта — 539 миллионов 747 тысяч 660 рублей. Федеральный бюджет примерно 300 миллионов, республиканский — около 240 миллионов.

https://stolica-s.su/news/society/153444

https://vk.com/@ruzvk-nov...a-shkola-gordost-ruzaevki