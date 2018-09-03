

Уралвагонзавод поставил вагоны для хранения топлива ракеты «Ангара»

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Компания «Уралкриомаш», входящая в состав Уралвагонзавода Госкорпорации Ростех, отправила заказчику первые емкости для заправки нафтилом ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5». Резервуары объемом 180 кубометров для хранения топлива будут использовать на космодроме Восточный.

Технологическая цепочка подготовлена достаточно грамотно. Предприятие готово выпускать серийную продукцию, готово идти навстречу по срокам. Это очень радует, всегда можно найти компромисс, проектный подход.

Стоит отметить, что емкости для хранения нафтила — это лишь часть большого государственного заказа «Уралкриомаша». Нынешней осенью предприятие планирует отгрузить для тяжелой «Ангары» целый комплекс систем.

«Наше предприятие готовит системы заправки нафтилом, кислородом и подачи воды для стартового стола космического ракетного комплекса „Ангара“, — рассказал генеральный директор „Уралкриомаша“ Дмитрий Скоропупов. — Первая партия оборудования уже отправилась на Восточный. Работа этапная, плановая. Разработка конструкторской документации и производство идут без сбоев, в штатном режиме. Гарантируем, что полностью весь комплекс оборудования будет изготовлен и отправлен на космодром до конца 2019 года. Наши специалисты готовы к поездке на Восточный для участия в автономных и комплексных испытаниях».

Напомним, «Уралкриомаш» успешно занимается подготовкой инфраструктуры Восточного в рамках Федеральной целевой программы уже шесть лет. К примеру, еще в период возведения первой очереди космодрома уральские специалисты создали наземный заправочный комплекс для ракеты-носителя «Союз». Этот уникальный комплекс работает сразу с несколькими типами горючего: керосином и нафтилом. В него входит оборудование для хранения и заправки керосином и нафтилом всех трех ступеней ракеты-носителя. Вагон-цистерна модели 15-558С-04, предназначенная для перевозки и хранения жидкого кислорода и азота, — тоже заслуга уральских инженеров. Все новинки проверили в деле, и ни разу оборудование «Уралкриомаша» не подвело.

Тагильское предприятие, специализирующееся на криогенном и транспортном машиностроении, участвует в реализации всех отечественных космических программ, а также в международных проектах. Отличную репутацию заводу обеспечивают своевременное и качественное выполнение государственных заказов.