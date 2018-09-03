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Детские сады и школы

Новый детский сад открылся в Белгородской области

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Детский сад на 154 места расположен в микрорайоне «Дальневосточный» п. Красная Яруга. На сегодняшний день набор в группы завершён, всего их 8, в том числе 2 логопедические.

Строительство детского сада «Солнечный» началось в августе прошлого года. Общая площадь территории составляет 1 814 м². В садике имеется музыкальный и спортивный залы, различные кабинеты детских специалистов, компьютерный класс, современный пищеблок, прачечная и медицинский блок. Дошкольное учреждение полностью укомплектовано новым оборудованием.

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https://www.bel.ru/news/society/03-09-2018/novyy-detskiy-sad-otkrylsya-v-krasnoy-yaruge

новый детсад, Белгородская область
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