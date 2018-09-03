Новая начальная школа-детский сад в Прохоровке Белгородской области приняла 180 детей

Учебное заведение появилось в микрорайоне «Славянский» посёлка Прохоровка. Новая начальная школа-детский сад представляет собой двухэтажное отдельно стоящее здание Прохоровской гимназии, построенное в рамках пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области.

Строительство началось в прошлом году. И 1 сентября 2018 года учебное заведение уже приняло 100 школьников и 80 воспитанников детского сада. Общая площадь школы составила более 5 тыс. кв. м.

Учреждение включает помещения для учащихся 4 начальных классов и 4 возрастных групп, в том числе группы для детей раннего возраста от полутора лет. В учреждении оборудованы игровые и спальные помещения, медицинский кабинет и пищеблок, спортивный и музыкальный залы, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда. На территории школы расположены 4 игровые прогулочные площадки с теневыми навесами для дошкольников и спортивные площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе.

К новому учебному году завершился капитальный ремонт в Ржавецкой школе. В здании, которому уже почти 50 лет, заменили крышу, электропроводку, переделали отопление. Силами учителей, родителей и местных жителей в школе сделали внутренний косметический ремонт, приобрели новую мебель. В этом году учебное заведение приняло четверых первоклассников.

В День знаний 35-летний юбилей отметила Призначенская общеобразовательная школа, в которой также был сделан капремонт. В первый класс здесь пошли 10 детей, рассказали в администрации Прохоровского района.