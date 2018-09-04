На Шикотане открылась новая школа

1 сентября в селе Малокурильском на острове Шикотан открыли новое здание средней школы. С 3 сентября в её стенах будет обучаться 196 детей — жителей с. Малокурильского и отделения пограничных сторожевых кораблей. Здание рассчитано на 200 мест.

Немного истории. Это уже четвёртое здание малокурильской школы. Начиналась малокурильская школа с двух одноэтажных зданий барачного типа.Тогда, в 1964 году, Шикотан был на подъёме — строился и развивался рыбокомбинат «Островной». На добычу и переработку «ночной жемчужины» — сайры, на остров приезжали жители со всего СССР. И в той, малоприспособленной для учебного процесса школе, обучалось, к примеру, в 1978 году — 650 человек.

Позже на этом же месте построили школу уже по новому проекту из железобетона и кирпича, но разрушительное шикотанское землетрясение, произошедшее 5 октября 1994 года, нанесло урон и этому зданию. В результате целых 24 года малокурильская средняя школа ютилась в трех корпусах бывшего детского сада.Школа работала в две смены.Бессменным директором школы была и остается Валентина Михайловна Серебряная (учитель истории).

И вот сегодня у малокурильчан был настоящий праздник — открытие нового здания школы. Чуть ранее открыли детский сад, состоящий в комплексе со школой. Здесь кроме классных комнат, предусмотрены актовый, спортивный залы, кабинеты труда и домоводства, столовая с оборудованной кухней.