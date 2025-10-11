В Южно-Сахалинске свои двери распахнула новая школа № 24. Новое учреждение образования в жилом комплексе «Авангард» рассчитано 1 260 учеников. Здание состоит из 9 корпусов. Каждый из них предназначен для определенной возрастной группы учеников.

В новой школе для учеников начальных классов отведен блок со своей инфраструктурой: отдельный вход, гардероб и санузлы. Здесь расположились 20 учебных кабинетов, языковые классы, кабинеты психолога и логопеда, IT-лаборатории, четыре спальни для первоклассников и игровые зоны для групп продлённого дня.В школе созданы условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Управление школой будет осуществляться в тесном сотрудничестве с родителями, общественными организациями и Сахалинским государственным университетом. Огромное внимание уделяется патриотическому воспитанию. Эта работа будет вестись в сотрудничестве с 68-м армейским корпусом, центром «Воин», учреждениями культуры и спорта. Также в этом году из первоклассников сформируют кадетский (казачий) класс.

— Мы очень долго ждали открытия этой школы. Ребята не сразу поступили, но все-таки у нас получилось. Мои дети хотели именно в эту современную школу. Все довольны, здесь очень красиво, поэтому у детей настоящее вдохновение, — поделилась эмоциями Елена Забегалина, мама двух детей.

В 2024-2025 годах в островном регионе капитально отремонтировали и благоустроили 80 образовательных организаций. Среди них 50 детских сада и 30 школ. В 2024 ввели в эксплантацию дополнительное здание школы № 30 в Луговом на 550 мест, а также спортивный зал для школы № 1 в Тымовском. В этом году предусмотрен капремонт и благоустройство 24 детских садов и 13 школ. Идет строительство школы в Северо-Курильске на 288 мест, школы-детского сада на 90 мест в селе Взморье Долинского района и детского сада на 110 мест в селе Китовое Курильского района.