В Иркутской области досрочно сдан в эксплуатацию 10-километровый участок дороги Р-255 «Сибирь»

Упрдор «Прибайкалье» на 2 месяца раньше срока отремонтировало 10-километровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Зиминском районе Иркутской области.

На участке с 1573 км по 1583 км специалисты уложили новое дорожное покрытие, укрепили обочины, привели в нормативное состояние два пересечения и четыре примыкания к федеральной трассе, а также отремонтировали 13 водопропускных труб и обустроили систему поверхностного водоотвода.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено более 3 км барьерного ограждения, заменено 54 дорожных знака и более 500 направляющих сигнальных столбиков.

Благодаря грамотной организации рабочего процесса дорожникам удалось выполнить ремонт с опережением календарного графика на два месяца раньше установленного срока. Всего на объекте было задействовано более 20 единиц дорожной техники.