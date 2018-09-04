Добавить статью
Дорожное строительство

В Иркутской области досрочно сдан в эксплуатацию 10-километровый участок дороги Р-255 «Сибирь»

  •  © irkroad.ru

Упрдор «Прибайкалье» на 2 месяца раньше срока отремонтировало 10-километровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Зиминском районе Иркутской области.

На участке с 1573 км по 1583 км специалисты уложили новое дорожное покрытие, укрепили обочины, привели в нормативное состояние два пересечения и четыре примыкания к федеральной трассе, а также отремонтировали 13 водопропускных труб и обустроили систему поверхностного водоотвода.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено более 3 км барьерного ограждения, заменено 54 дорожных знака и более 500 направляющих сигнальных столбиков.

Благодаря грамотной организации рабочего процесса дорожникам удалось выполнить ремонт с опережением календарного графика на два месяца раньше установленного срока. Всего на объекте было задействовано более 20 единиц дорожной техники.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://irkroad.ru/press-sluzhba/novosti/411-v-ziminskom-rajone-dosrochno-sdan-v-ekspluatatsiyu-10-kilometrovyj-uchastok-trassy-r-255-sibir.html

Иркутская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,