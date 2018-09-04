Под Новосибирском открыли движение по 10-километровому участку Р-254 «Иртыш»

4 сентября, подведомственное Росавтодору ФКУ «Сибуправтодор» ввело в эксплуатацию после реконструкции 10 км федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» в Коченёвском районе Новосибирской области. Дорожники отчитались о завершении второго этапа масштабного проекта: расширение 30-километрового участка трассы на подъезде к столице Сибирского округа ведется с 2014 года.

Второй этап проекта реконструкции федеральной трассы «Иртыш» включил строительство нового четырёхполосного участка с цементобетонным покрытием и разделительным барьерным ограждением, возведение двух транспортных развязок и моста через реку Камышенка. Для удобства автомобилистов обустроена вместительная площадка отдыха водителей на 60 машиномест. Работы выполнены силами девяти дорожных организаций с участием почти 300 рабочих и 170 единиц техники.

При всей сложности укладки цементобетонное покрытие минимально подвержено колееобразованию и другим деформациям при воздействии физических нагрузок и перепадов температур и способно выдерживать межремонтный срок до 25 лет и более.

Траектория вновь построенного 10-километрового участка выбрана в обход районного центра Коченёво с учетом перспективных границ развития населенного пункта. Теперь транзитный транспорт пойдет по автодороге I технической категории с шириной проезжей части 15 м. Расширение трассы с двух до четырех полос движения, по оценкам специалистов, обеспечит требуемую на этом отрезке пропускную способность — 15 тысяч автомобилей в сутки.

В ходе строительства специалисты применили современные технологии и инновационные материалы, которые обеспечат долговечность дорожной одежды и конструкций искусственных сооружений. Верхний слой покрытия на транспортных развязках уложили из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15. На мосту и путепроводах использовали практичные в эксплуатации деформационные швы, сконструированные таким образом, чтобы препятствовать проникновению в полость шва воды и грязи. Преимущество швов такого типа — отсутствие неровностей при прохождении моста автотранспортом. На объекте оборудована современная система водоотведения, а также более 7 км линий электроосвещения. На развязках и по основному ходу трассы установлено 270 светильников. Комфорт и безопасность проезда обеспечат также металлическое барьерное ограждение общей протяжённостью более 27 км, 220 дорожных знаков и 180 сигнальных столбиков.Напомним, первый участок в рамках реконструкции был сдан в 2017 году. Федеральные дорожники ввели в строй 6 км с 1416 по 1422 км. В настоящее время продолжаются работы финального этапа на участке протяжённостью 13,5 км — с км 1392 по км 1406+500. Полное завершение работ на объекте запланировано на 2020 год.