На северо‑востоке Москвы открыли новую школу на 825 мест

Здание построили на Дмитровском шоссе, в районе Северный. Общая площадь здания составляет почти 14 тысяч квадратных метров.

Кроме учебных классов и лабораторий, в школе есть столовая, библиотека, спортивный зал и хореографический класс. Для уроков труда оборудованы мастерские.

На первом этаже находятся раздевалки, медицинский блок, административные помещения, кабинет химии с лаборантской, спортивный блок с залом хореографии, спортивный зал, мастерские для обработки дерева и металла, а также для вышивания и кулинарии. Там же находится столовая на 454 места.

На втором этаже разместились учебные классы, специализированные кабинеты, компьютерная лингвистическая лаборатория, спортивный и актовый залы, фойе с зоной отдыха.

На третьем этаже оборудовали учебные кабинеты, кабинеты иностранного языка, компьютерную лингвистическую лабораторию, специализированные кабинеты с лаборантскими, на четвертом — учебные классы универсального назначения, кабинет технического рисования и черчения, методический кабинет, кабинет иностранного языка, учительскую, библиотеку с зоной читательских мест, книгохранилище и интернет-клуб.

Также есть медицинский блок и помещения администрации.

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