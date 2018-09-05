В Улан-Удэ открылся перинатальный центр

Госкорпорация Ростех официально открыла перинатальный центр в столице Бурятии Улан-Удэ. Медучреждение, рассчитанное на 120 мест, сможет принимать до 6,5 тысяч пациентов в год. Здесь применяются современные медицинские технологии выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела с элементами имитации внутриутробного состояния.

Центр на 60% оснащен медтехникой российского производства. На строительство медучреждения и закупку оборудования было направлено более 3 млрд рублей, 580 млн из которых — средства бюджета Республики Бурятия.

Перинатальный центр станет ведущим региональным учреждением родовспоможения, где будут оказываться все виды высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии и хирургии новорожденных. Клиника построена в рамках поручения президента и программы Минздрава России, направленной на развитие сети перинатальных центров в регионах РФ. Заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию центра является Госкорпорация Ростех.

В составе центра — консультативно-диагностическое отделение на 100 посещений в смену, акушерский и неонатологический стационар, вспомогательные структурные подразделения. В родовом отделении 11 индивидуальных родовых палат, где созданы все условия для рожениц и новорожденных, а также для сопровождающих, которые могут присутствовать на родах.

Одним из наиболее оснащенных является отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, оказывающее помощь детям, родившимся с экстремально низкой массой тела от 500 грамм.

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей в новом центре рассчитано на 30 коек, как с круглосуточным, так и с дневным пребыванием матерей.

Ростех также оснастил центр современным оборудованием для телемедицины, которое позволяет непрерывно транслировать основные показатели пациента на пост медицинской сестре, а также проводить консилиумы и виртуальные обходы отделений перинатального центра с федеральными экспертами для оперативной постановки точного диагноза.

Одним из ноу-хау здания нового перинатального центра является современная вентиляция, при которой используются встроенные фильтры высокой эффективности, обеспечивающие ламинарный режим движения воздуха и фильтрацию воздуха от различных примесей и бактерий, в том числе обеззараживание.

Кроме того, Госкорпорация укомплектовала центр двумя высокотехнологичными реанимобилями с дополнительным оборудованием на сумму 9,8 млн рублей.