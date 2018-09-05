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Транспорт и логистика

Муниципальный автопарк Омска пополнили 50 автобусов «Вектор NEXT»

  •  © omskinform.ru

В Омске состоялась церемония передачи ключей от новых автобусов «Вектор NEXT» для муниципального автопарка. При поддержке областного правительства город получил сразу 50 единиц транспорта.

Салоны новых автобусов оснащены двумя кондиционерами, тремя печками, широкой задней площадкой, увеличенным входом в задней части. Вместимость более 50 человек. Автобусы являются низкопольными, в ним имеется специальный помост для удобства инвалидов и мам с колясками. Также здесь увеличено расстояние между сиденьями. Салон оборудован табло, на котором отображается маршрут следования, время и температура воздуха внутри и на улице.

На покупку автобусов в лизинг ушло порядка 493 млн рублей, из них 70 млн на первый взнос по лизингу выделили из областного бюджета по инициативе Александра Буркова. до конца года омичи получат еще около 200 машин на городские маршруты.

В дальнейшем ПАТП продолжат работать на новых автобусах и будут рассчитываться за лизинг за счет заработанных средств.

  •  © omskinform.ru

 https://newsomsk.ru/news/...fullver=1amp/amp/amp/amp/ 

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Омск, автобусы, Вектор NEXT
  • Нет аватара AndrewRos
    05.09.1818:55:58

    Так этот автобус стоит 3млн. Ну со всеми описанными наворотами 4млн. Объясните как же почти пол ярда на 50 автобусов ушло? Первый взнос по лизингу 70млн это как минимум треть стоимости. Что же получается там процентами набегает больше 300млн 150-200% стоимости? Что-то тут не чисто. Таких закупщиков надо на кол сажать!

    Отредактировано: AndrewRos~18:59 05.09.18
    #1066889
    • Великоросс Великоросс
      05.09.1819:07:34

      Что-то тут не чисто. Таких закупщиков надо на кол сажать!

      Или журналистов.

      #1066899
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