Муниципальный автопарк Омска пополнили 50 автобусов «Вектор NEXT»

В Омске состоялась церемония передачи ключей от новых автобусов «Вектор NEXT» для муниципального автопарка. При поддержке областного правительства город получил сразу 50 единиц транспорта.

Салоны новых автобусов оснащены двумя кондиционерами, тремя печками, широкой задней площадкой, увеличенным входом в задней части. Вместимость более 50 человек. Автобусы являются низкопольными, в ним имеется специальный помост для удобства инвалидов и мам с колясками. Также здесь увеличено расстояние между сиденьями. Салон оборудован табло, на котором отображается маршрут следования, время и температура воздуха внутри и на улице.

На покупку автобусов в лизинг ушло порядка 493 млн рублей, из них 70 млн на первый взнос по лизингу выделили из областного бюджета по инициативе Александра Буркова. до конца года омичи получат еще около 200 машин на городские маршруты.

В дальнейшем ПАТП продолжат работать на новых автобусах и будут рассчитываться за лизинг за счет заработанных средств.

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