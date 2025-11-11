«Симбирский автобусный завод» («СИМАЗ») приступил в Ульяновске к серийному производству новой низкопольной модели автобуса СИМАЗ-4282 в двух модификациях — среднего и большого классов. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 1 500 городских и туристических автобусов.

Инвестиции в модернизацию производства превысили 750 млн рублей.

Низкопольный автобус СИМАЗ-4282 оборудован газовым двигателем и использует в качестве топлива природный газ (метан), хранящийся на борту в компримированном состоянии (КПГ) в специальных баллонах под давлением более 200 атмосфер. Запас хода на одной заправке составляет более 400 км. Новинка также оснащена электрическим ретардером, добавляющим плавность хода, и автоматической коробкой передач.

Новый автобус вмещает 72 пассажира, из которых 29 могут разместиться на сиденьях. Большой и средний класс автобуса различаются размерами накопительной площадки у средней входной группы при сопоставимой заявленной пассажировместимости.

«Расширение производственных мощностей стало возможным благодаря Фонду развития промышленности, а новая модель — это заслуга инженеров предприятия. Автобусы „СИМАЗ“ соответствуют всем мировым требованиям к современному пассажирскому транспорту, в том числе к экологичности, безопасности, цифровизации и комфорту пассажиров. Кроме того, для эксплуатантов ульяновский автобус имеет самую выгодную стоимость владения в своем сегменте за счёт низких эксплуатационных затрат и ресурса основных узлов и агрегатов автобуса до 1 млн км», — рассказал генеральный директор ООО «СИМАЗ» Андрей Лукьянов.

Вся продуктовая линейка «СИМАЗ», включая новую модель СИМАЗ-4282, внесена в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России: автобусы подходят для государственных и муниципальных закупок, а также участвуют в государственных программах поддержки автомобильной промышленности. Среди потенциальных покупателей: государственные, муниципальные и частные автобусные предприятия, крупные производственные компании с собственными автопарками.

На предприятии полностью локализованы изготовление кузовов, остекления, элементов экстерьера и интерьера, электрооборудования, цифровой комбинации приборов, блока управления кузовной электроникой и системами автобуса, транспортной телематики и т. д. Среди поставщиков комплектующих для ульяновских автобусов есть и другие заемщики ФРП — НПО «Ростар» (задняя пневмоподвеска), НПП «ИТЭЛМА» (система «Эра-Глонасс»), «РИАТ» (водительские сиденья на пневмоподвеске), «Сибеко» (пассажирские сиденья).

Для серийного выпуска новых автобусов на предприятии запустили новую производственную линию и новый окрасочный комплекс. Для локализации производства кузовов автобусов компания с привлечением займа ФРП приобретает более 30 единиц технологического оборудования, в числе которого роботизированный сварочный комплекс, установка лазерной резки и станок лазерной сварки и т. д.

На предприятии установлена система контроля геометрии кузова — это комплекс измерительного оборудования, позволяющий обнаружить мельчайшие отклонения геометрии и дефекты кузовной конструкции автомобиля. Система самостоятельно проводит диагностику и проверку геометрических параметров, совмещает полученные данные с эталонными, обнаруживая отклонения.