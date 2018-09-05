РусГидро завершило монтаж ветроустановок в арктическом поселке Тикси

В арктическом поселке Тикси (Якутия) завершен монтаж всех трех ветроэнергетических установок. Ветропарк является частью проекта по созданию ветродизельного комплекса, реализуемого РусГидро совместно с японскими партнерами.

Все три ветроустановки общей мощностью 900 кВт смонтированы и установлены на фундаменты. Высота их башен — 41,5 м, диаметр лопастей — 33 м. Оборудование, произведенные японской компанией Komaihaltec Inc., выполнено в «арктическом» исполнении и адаптировано к работе в тяжелых природно-климатических условиях Заполярья.

Сейчас на строительной площадке ведутся электромонтажные работы, осуществляется подготовка систем управления к началу пусконаладки. Планируется, что в опытную эксплуатацию ветропарк будет передан в конце 2018 года. На первом этапе он будет работать совместно с уже имеющейся в поселке дизельной электростанцией. В 2019 году в рамках проекта ВДК намечено строительство новой дизельной электростанции мощностью 3 МВт, а также монтаж накопителей электроэнергии.

Ветродизельный комплекс повысит надежность энергоснабжения изолированного полярного поселка Тикси, в котором сейчас проживают более 4 600 человек, и снизит его зависимость от дорогостоящего привозного топлива. Впервые в России в единый технологический комплекс, управляемый автоматизированной системой, будут объединены ветроэнергетические установки, дизель-генераторы и система аккумулирования электроэнергии.

Проект реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве между РусГидро, японской организацией NEDO и Республикой Саха (Якутия), а также договора о совместной деятельности между АО «Сахаэнерго» и компанией Takaoka Toko, которая является организатором проекта с японской стороны. В соответствии с подписанными в феврале 2018 года документами, энергетическое оборудование предоставляется японской стороной на безвозмездной основе. РусГидро обеспечивает его доставку и строительно-монтажные работы силами своего дочернего общества ПАО «Передвижная энергетика». Эксплуатировать комплекс будет АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро).