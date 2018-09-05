Российские школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде по информатике

Школьники из России завоевали две золотые и две серебряные медали на международной олимпиаде по информатике.

«5 сентября стали известны результаты 29-й Международной олимпиады по информатике, которая проходила в Цукубе (Япония). Российская сборная в составе четырёх человек завоевала две золотые и две серебряные медали», — говорится в заявлении Министерства просвещения.

Всего за призовые места на олимпиаде боролись свыше 900 школьников из 85 стран.

Золотые медали завоевали Владимир Романов из Москвы и Рамазан Рахматуллин из Республики Татарстан, серебряные — Егор Лифарь из Москвы и Михаил Анопренко из Санкт-Петербурга.