Строительство ледокола «Виктор Черномырдин»

Май 2018 года:



© Фото автора (A_SEVER)

Сентябрь 2018 года:



© Фото И.В. Бородулина

Линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (ЛК-25).

Заложен в Санкт-Петербурге 10 октября 2012 года, спущен на воду 30 декабря 2016 года.

1 сентября 2017 года ледокол перевели с «Балтийского завода» на «Адмиралтейские верфи».

Технические характеристики:

Водоизмещение: первоначально — 22258 т, после корректировки проекта — 19070 т.

Главные размерения: длина — 146.8 м, ширина — 29 м, осадка — 9.5 м.

Максимальная скорость хода: 17 узлов

Мощность: 25 МВт

Лёдопроходимость: 2 м.

Автономность: 60 суток

Экипаж: 38 человек

На корабле имеются 2 взлётно-посадочные площадки для приёма вертолётов.

Фото с сайта fleetphoto.ru