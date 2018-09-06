Строительство ледокола «Виктор Черномырдин»
Линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (ЛК-25).
Заложен в Санкт-Петербурге 10 октября 2012 года, спущен на воду 30 декабря 2016 года.
1 сентября 2017 года ледокол перевели с «Балтийского завода» на «Адмиралтейские верфи».
Технические характеристики:
Водоизмещение: первоначально — 22258 т, после корректировки проекта — 19070 т.
Главные размерения: длина — 146.8 м, ширина — 29 м, осадка — 9.5 м.
Максимальная скорость хода: 17 узлов
Мощность: 25 МВт
Лёдопроходимость: 2 м.
Автономность: 60 суток
Экипаж: 38 человек
На корабле имеются 2 взлётно-посадочные площадки для приёма вертолётов.
Фото с сайта fleetphoto.ru
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06.09.1809:41:23
06.09.1809:51:33 Пора бы уже привыкнуть, с момента закладки ледокола почти 6 лет прошло.
06.09.1810:19:08
06.09.1810:31:33 Ваше право.
06.09.1810:43:50
06.09.1811:00:09 Во-первых, он основал его не на пустом месте.
06.09.1812:40:57
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