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Фотофакты

Строительство ледокола «Виктор Черномырдин»

Май 2018 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Сентябрь 2018 года:

  •  © Фото И.В. Бородулина

Линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (ЛК-25).

Заложен в Санкт-Петербурге 10 октября 2012 года, спущен на воду 30 декабря 2016 года.

1 сентября 2017 года ледокол перевели с «Балтийского завода» на «Адмиралтейские верфи».

Технические характеристики:

Водоизмещение: первоначально — 22258 т, после корректировки проекта — 19070 т.

Главные размерения: длина — 146.8 м, ширина — 29 м, осадка — 9.5 м.

Максимальная скорость хода: 17 узлов

Мощность: 25 МВт

Лёдопроходимость: 2 м.

Автономность: 60 суток

Экипаж: 38 человек

На корабле имеются 2 взлётно-посадочные площадки для приёма вертолётов.

Фото с сайта fleetphoto.ru

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Санкт-Петербург, Адмиралтейские верфи, Балтийский завод, ледокол, 22600
  • Сергей Бражкин Сергей Бражкин
    06.09.1809:41:23

    Ледокол «Виктор Черномырдин». Какой же дикий оксюморон, наподобие Телескоп «Иоанн Креститель» или Гимназия им. Андрея Чикатило

    #1067101
    • A_SEVER A_SEVER
      06.09.1809:51:33

      Какой же дикий оксюморон
      Пора бы уже привыкнуть, с момента закладки ледокола почти 6 лет прошло.

      #1067104
      • Сергей Бражкин Сергей Бражкин
        06.09.1810:19:08

        Пора бы уже привыкнуть

        Ну уж никогда. Так же как к Библиотеке Ельцина или улице Солженицина. Уверен, что такие «деятели» долго не протянут на вывесках и указателях и будут, наконец, оценены по их заслугам.

        #1067110
        • A_SEVER A_SEVER
          06.09.1810:31:33

          Ну уж никогда.
          Ваше право.

          Первый атомный ледокол называется «Ленин», и воспринимается это вполне естественно.

          Хотя если подумать, а что полезного сделал Ленин для освоения Арктики или для отечественного судостроения?

          #1067112
          • Сергей Бражкин Сергей Бражкин
            06.09.1810:43:50

            Ленин основал великое государство, которое смогло не только Арктику покорить, но и много чего (и кого) ещё. А вот что сделал Виктор Степанович для отечественного судостроения в частности и для отечественной промышленности в целом? Могу перечислить, от залоговых аукционов до Украины.

            #1067118
            • A_SEVER A_SEVER
              06.09.1811:00:09

              Ленин основал великое государство
              Во-первых, он основал его не на пустом месте.

              Во-вторых, великим оно стало уже после смерти Ленина.

              что сделал Виктор Степанович для отечественного судостроения

              Черномырдин был не только премьером в Российской Федерации, но и министром газовой промышленности СССР. Во многом благодаря Черномырдину появился «Газпром», который стал одной из крупнейших топливно-энергетических компаний мира, и который сейчас вместе с другими нефтяными и газовыми компаниями страны активно осваивает Арктику, что потребовало обновления ледокольного флота.

              #1067123
            • диегоамиго диегоамиго
              06.09.1812:40:57

              Согласно вашей логике наиболее подходящее название «Александр Колчак»?    

              #1067156
            • Natiksoldatik Natiksoldatik
              06.09.1813:31:03

              Ленин, последовательно и очень тщательно подходил к проблеме русского флота. Он его просто уничтожал.

              Отредактировано: Natiksoldatik~13:31 06.09.18
              #1067172
              • Сергей Бражкин Сергей Бражкин
                06.09.1814:03:06

                Знаем, Говорухин рассказывал… лично топил на германские деньги

                #1067181
              • Нет аватара malikszh
                06.09.1815:08:38

                И миллионы убитых, замученных и изнасилованных. Но блогадаря Ленину Казахстан определился территорию.

                Отредактировано: malikszh~15:09 06.09.18
                #1067205
  • DV DV
    06.09.1813:45:40

    Какой красавец выходит!

    #1067174
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