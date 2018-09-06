Цех по изготовлению стеновых блоков ввели в эксплуатацию в Московской области

Цех по производству стеновых блоков в поселке Мирный Серпуховского района получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

«Площадь здания переменной этажности составляет более трех тысяч квадратных метров. В нем размещены производственная, складская, административно-бытовая зоны, а также сопутствующая коммунальная и инженерная инфраструктура. На прилегающей территории обустроены подъездные пути и стоянка для транспорта», — говорится в сообщении.

Застройщиком объекта стало ЗАО «Керамзит». Объем инвестиций в проект составил порядка 90 миллионов рублей, заключается в пресс-релизе.