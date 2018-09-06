Медучреждения Воронежской области получили 95 машин «скорой»

Воронежские медучреждения получили 95 новых автомобилей скорой помощи класса «В» и «С» в четверг, 6 сентября.

Новые машины поступили в областные, городские и районные медицинские учреждения, в том числе на Воронежскую станцию скорой медицинской помощи, в ВОКБ № 2, БСМП № 1 и 32 районные больницы.

За последние 20 лет это самое крупное обновления транспорта «скорых». На обновление парка санитарного транспорта из облбюджета выделили более 196 млн рублей. На эти деньги приобрели 73 автомобиля класса «В» и «С». Еще 22 автомобиля класса «В» регион получил по распоряжению правительства РФ за счет средств федбюджета.

В медучреждениях Воронежской области числятся 379 машин скорой помощи. Около 75% из них эксплуатируются более пяти лет. Таким образом, поставка 95 новых машин позволила сократить долю изношенных автомобилей на 34%.

Автомобили «скорых» класса «В» нужны для оказания интенсивной терапии, мониторинга и транспортировки больных и пострадавших. Машины класса «С» используются для реанимации и перевозки нуждающихся в экстренной медицинской помощи пациентов. В таких реанимобилях есть дефибрилляторы, трехканальные электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких, портативные пульсоксиметры с датчиками для детей и взрослых.