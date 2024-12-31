В первой половине декабря 2024 года в медучреждения регионов РФ поступили новые автомобили

В первой половине декабря 2024 года автопарк медучреждений регионов России пополи новые служебные машины.

12 декабря 2024 года свердловским медучреждениям были торжественно переданы 23 новые машины скорой медицинской помощи.

В настоящий момент парк автомобилей СМП области насчитывает более 500 автомобилей.

Медицинские учреждения Амурской области в начале декабря 2024 года получили 25 новых автомобилей скорой медицинской помощи повышенной проходимости.

Всего в 2024 году в учреждения здравоохранения области по нацпроекту «Здравоохранение» было поставлено 46 новых автомобилей СМП.

25 декабря 2024 года вологодским организациям здравоохранения по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» были переданы 25 автомобилей повышенной проходимости Нива, ГАЗ и УАЗ.

В 2025 году запланирована поставка в область еще 25 служебных автомобилей.

https://ura.new...2Fnews%2Fsearch

https://gtrkamu...errer=yandex.ru

https://vologda..._avtomobilyami/

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈