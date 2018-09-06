В Москве открылся вестибюль платформы «Окружная»
В июле в Москве открылась новая платформа «Окружная» Савёловского направления Московской железной дороги, о чём сообщал наш сайт, а сегодня начал работать её вестибюль. Обратите внимание — округлая форма нового вестибюля как бы подчёркивает название платформы!
Кроме того, с сегодняшнего дня на платформе «Окружная» останавливаются аэроэкспрессы, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт «Шереметьево».
Новый вестибюль расположен на пересечении Станционной улицы и Гостиничного проезда:
Вход на платформу теперь осуществляется через рамки металлодетектора и турникеты:
Из вестибюля на платформу ведёт лестница:
Новая железнодорожная эстакада, идущая рядом со старой насыпью:
К началу сентября старую платформу «Окружная» полностью демонтировали:
Для удобства пассажиров в старой железнодорожной насыпи сделали проход, и теперь от нового вестибюля платформы «Окружная» до вестибюля платформы МЦК всего 100 метров!
Фото автора.
06.09.1822:41:12
07.09.1805:16:23
07.09.1808:01:21 Не получится — на «Окружной» теперь вход и выход только через турникеты.
07.09.1810:22:28
07.09.1810:35:37
07.09.1810:37:54 Однозначно, на её месте в перспективе будет вторая эстакада для 3-го и 4-го пути.
07.09.1810:58:17