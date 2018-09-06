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Транспорт и логистика

В Москве открылся вестибюль платформы «Окружная»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

В июле в Москве открылась новая платформа «Окружная» Савёловского направления Московской железной дороги, о чём сообщал наш сайт, а сегодня начал работать её вестибюль. Обратите внимание — округлая форма нового вестибюля как бы подчёркивает название платформы!

Кроме того, с сегодняшнего дня на платформе «Окружная» останавливаются аэроэкспрессы, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт «Шереметьево».

  •  © Фото с сайта aeroexpress.ru

+7 фото!

Новый вестибюль расположен на пересечении Станционной улицы и Гостиничного проезда:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Вход на платформу теперь осуществляется через рамки металлодетектора и турникеты:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Из вестибюля на платформу ведёт лестница:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

И эскалатор:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Новая железнодорожная эстакада, идущая рядом со старой насыпью:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

К началу сентября старую платформу «Окружная» полностью демонтировали:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Для удобства пассажиров в старой железнодорожной насыпи сделали проход, и теперь от нового вестибюля платформы «Окружная» до вестибюля платформы МЦК всего 100 метров!

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Фото автора.

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Москва, РЖД, платформа
  • Нет аватара kuffa
    06.09.1822:41:12

    Что за мерзкий спам пошел на ресурсе, никто не знает? Ссори за офтоп. Your text to link here…

    #1067378
  • Нет аватара brat_po_razumu
    07.09.1805:16:23

    Кроме того, с сегодняшнего дня на платформе «Окружная» останавливаются аэроэкспрессы, следующие в аэропорт «Шереметьево».

    О — так я, получается, был там одним из первых!

    И был весьма удивлен, дикторский текст еще не переписали, сажась вчера на Белорусском вокзале в аэроэкспресс, и — многолетнее привычное: трум-трум-трум, аэроэкспресс отправляется, следующая станция — аэропорт Шереметьево.

    После чего — вдруг стали проверять билеты, чего давным-давно не было (было в дотурникетную эпоху), выборочно, у весьма незначительного процента пассажиров, ко мне не подошли — а то я бы их порасспрашивал, зачем это, ибо — в Шереметьеве и так проход через турникеты со 100% контролем, зачем же в поезде проверять?

    И тут — бац: станция Окружная!

    ---

    И тут я понял смысл избирательной проверки билеток внутри состава — это оценка.

    Дело в том, что на Белорусском вокзале при посадке в поезд проверки билетов вообще нет — а абсолютно незачем (было): все же едут до Шереметьева, других остановок — нет, а в Шереметьеве — турникеты, обязательная проверка билетов и так, проверять их 2 раза, еще и на Белорусском вокзале — нет смысла.

    А теперь — от Белорусского вокзала до Окружной можно проехать бесплатно, бо ни там, ни там — турникетов-контроля нет.

    Как понимаю — оценивают масштаб этого бесплатного сообщения, стОит ли рахи этого возводить вторую линию контроля-турникетов, бо это дело — дорогое.

    #1067424
    • A_SEVER A_SEVER
      07.09.1808:01:21

      А теперь — от Белорусского вокзала до Окружной можно проехать бесплатно
      Не получится — на «Окружной» теперь вход и выход только через турникеты.

      #1067435
    • Александр Скориков
      07.09.1810:22:28

      бесплатно можно прокатиться до Шереметьево и обратно, если делать нечего…

      #1067454
  • Михаил Усоцкий Михаил Усоцкий
    07.09.1810:35:37

    Интересно. А старую насыпь тоже будут демонтировать или какие-то другие проекты для неё появятся?

    #1067457
    • A_SEVER A_SEVER
      07.09.1810:37:54

      А старую насыпь тоже будут демонтировать
      Однозначно, на её месте в перспективе будет вторая эстакада для 3-го и 4-го пути.

      #1067458
  • Всеволод Воробьёв Всеволод Воробьёв
    07.09.1810:58:17

    Хм …

    20 минут поездки — 500 рублей

    за пять лет пассажиропоток аэроэкспрессов упал в полтора раза.

    Сегодня лишь каждый восьмой пассажир Шереметьево приезжает в аэропорт на аэроэкспрессе.

    #1067464
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