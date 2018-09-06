В Москве открылся вестибюль платформы «Окружная»





© Фото автора (A_SEVER)

В июле в Москве открылась новая платформа «Окружная» Савёловского направления Московской железной дороги, о чём сообщал наш сайт, а сегодня начал работать её вестибюль. Обратите внимание — округлая форма нового вестибюля как бы подчёркивает название платформы!

Кроме того, с сегодняшнего дня на платформе «Окружная» останавливаются аэроэкспрессы, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт «Шереметьево».





© Фото с сайта aeroexpress.ru

+7 фото!

Новый вестибюль расположен на пересечении Станционной улицы и Гостиничного проезда:



© Фото автора (A_SEVER)

Вход на платформу теперь осуществляется через рамки металлодетектора и турникеты:



© Фото автора (A_SEVER)

Из вестибюля на платформу ведёт лестница:



© Фото автора (A_SEVER)

И эскалатор:



© Фото автора (A_SEVER)

Новая железнодорожная эстакада, идущая рядом со старой насыпью:



© Фото автора (A_SEVER)

К началу сентября старую платформу «Окружная» полностью демонтировали:



© Фото автора (A_SEVER)

Для удобства пассажиров в старой железнодорожной насыпи сделали проход, и теперь от нового вестибюля платформы «Окружная» до вестибюля платформы МЦК всего 100 метров!



© Фото автора (A_SEVER)

Фото автора.