Обновленная набережная открылась в Хабаровске
Хабаровская набережная им. Невельского (участок от Утеса до Речного вокзала), открылась сегодня.
С мая и по сентябрь продолжались ремонтные работы: была заменена тротуарная плитка, осветительные столбы, установлено видеонаблюдение, создана тактильная и велодорожки, отремонтированы и облицованы мрамором лестницы, ведущие к реке. Восстановление набережной было проведено в рамках федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)», на работы было выделено 95 млн рублей.
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- Константин Курсиков
- 07.09.201810:43
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