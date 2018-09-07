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Города и сёла России

Обновленная набережная открылась в Хабаровске

  •  © todaykhv.ru

Хабаровская набережная им. Невельского (участок от Утеса до Речного вокзала), открылась сегодня.

С мая и по сентябрь продолжались ремонтные работы: была заменена тротуарная плитка, осветительные столбы, установлено видеонаблюдение, создана тактильная и велодорожки, отремонтированы и облицованы мрамором лестницы, ведущие к реке. Восстановление набережной было проведено в рамках федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)», на работы было выделено 95 млн рублей.

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https://todaykhv.ru/news/society/15551/

города и села россии
  • Нет аватара Zzepp
    07.09.1813:57:32

    Сделано вроде как прилично. И за очень умеренные деньги.

    Только лавочек не хватает   . Но может завезут.

    #1067486
  • Maksim Starostin
    07.09.1814:25:01

    В 2007 году там было вот так. И фонари и плитка уже были. Вот велодорожки не было    

    •  © travel.aviastar.org

    •  © travel.aviastar.org

    •  © travel.aviastar.org

    Отредактировано: Maksim Starostin~14:30 07.09.18
    #1067492
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