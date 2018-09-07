Обновленная набережная открылась в Хабаровске

Хабаровская набережная им. Невельского (участок от Утеса до Речного вокзала), открылась сегодня.

С мая и по сентябрь продолжались ремонтные работы: была заменена тротуарная плитка, осветительные столбы, установлено видеонаблюдение, создана тактильная и велодорожки, отремонтированы и облицованы мрамором лестницы, ведущие к реке. Восстановление набережной было проведено в рамках федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)», на работы было выделено 95 млн рублей.